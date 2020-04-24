Автосервисы стали бесплатно обслуживать кареты «Скорой помощи»

На подобную меру поддержки пошел крупнейший в России агрегатор автосервисов Uremont. Кареты «Скорой помощи» будут обслуживаться безвозмездно в любой ремонтной мастерской, подключенной к единой он-лайн системе.

— В это время мы стремимся поддержать рынок, где работаем сами. Сейчас особенно важно, чтобы и бизнес, и люди помогали друг другу. Только так мы сможем быстрее оправиться от последствий пандемии, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» основатель Uremont Артур Терисаян.

Кроме того, 50-процентную скидку на техническое обслуживание транспортных средств могут получить иные медицинские работники и автовладельцы старше 65 лет. Самим же сервисменам агрегатор предоставит бесплатную юридическую помощь.