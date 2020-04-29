За езду без коронавирусного пропуска могут ввести новый штраф

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Нижегородское заксобрание приготовило «подарочек» для всех автомобилистов страны, предложив распространить «московские» штрафы за передвижение без «коронавирусного» пропуска фактически на все регионы. С подробностями проекта поправок в Административный кодекс ознакомился портал «АвтоВзгляд».

Внесенный нижегородскими законотворцами в Гоcдуму проект поправок в КоАП РФ предлагает дополнить 12-ю — «автомобильную» — главу новой статьей под номером 12.38 «Управление транспортным средством с нарушением правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Наказания в ней почти дублируют размеры штрафов, прописанные в недавно принятой московскими депутатами статье в городской КоАП. По ней, как известно, москвичам за езду на машине без пропуска полагается по 5000 рублей штрафа. «Нижегородская» статья КоАП предусматривает аналогичную санкцию в размере 1000—5000 рублей.

Судя по всему, ее появление в КоАП вызвано тем обстоятельством, что московские власти, на самом деле, не имеют сейчас юридической возможности выписывать автомобилистам «коронавирусные» штрафы из местного КоАП с помощью полицейских камер автоматической фиксации. Если подобная статья появится с федеральном КоАП, штрафы с камер без каких-либо проблем можно будет рассылать сотням тысяч автомобилистов Москвы.

автоправо, штрафы, госдума, КоАП
29 апреля 2020
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