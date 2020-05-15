Преступники напали на полицейский УАЗ, совершив ограбление

Как выяснилось, мужчины 34 и 36 лет отроду, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, решили проникнуть в автомобиль с целью угона. Правда, завести ульяновский внедорожник злоумышленникам так и не удалось. В итоге преступники ограничились кражей автомагнитолы и балонного ключа.

Одному из злодеев предъявлено обвинение в краже по ч.158 УК РФ, он заключен под стражу. А другому, согласно ст. 20.1 КоАП РФ, инкриминировано хулиганство.

На вопрос правоохранителей, понимали ли бандиты, что зарятся на полицейскую машину, они ответили утвердительно. А что: не всякий раз представляется случай покататься на автомобиле с мигалкой. Впрочем, теперь-то их накатают вдоволь.

Кстати, в Питере довольно часто угоняют кроссоверы и внедорожники. Самыми излюбленными машинами у автоворов оказались «корейцы»: подробнее — здесь.