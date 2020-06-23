Михаила Ефремова хотят пожизненно лишить водительских прав

Во всяком случае, об этом сообщает Mash. Правда, адвокат звезды телеэкранов Эльман Пашаев уверен в том, что до конца жизни суд шоферскую «корочку» у Ефремова не отберет. Вместе с тем, юрист опроверг распространенные сведения о диагностированном у его подзащитного хроническом алкоголизме.

Кроме того, он рассказал о причине, по которой артист был вынужден сесть за руль. Оказывается, актеру срочно понадобилось навестить родственницу своего близкого друга, находившуюся в больнице в тяжелом состоянии. Вероятно, об услугах такси и «трезвый водитель» Михаил Ефремов не слышал. В любом случае, это не освобождает его от ответственности.

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