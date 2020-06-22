Московским больницам прописали парковочные места

Максим Ликсутов в начале месяца объявил о старте сбора предложений по развитию пешеходной, велосипедной и парковочной инфраструктур в Москве от жителей столицы. На сегодняшний день на ресурсы Департамента транспорта их поступило уже более полутора тысяч. Самыми активными традиционно оказались представители небольшого, но инициативного велосообщества города. Поэтому уже в середине июля на Лесной улице появится велополоса во временном исполнении.
Автомобилисты традиционно оказались менее активными, тем не менее и они подготовили Дептрансу перечень предложений, связанных с организацией парковок у медицинских объектов города. Топ рейтинга по-прежнему возглавляют НИИ детской травматологии имени Рошаля, Первая градская больница, ГКБ №67 на улице Салям Адиля. Также список проблемных социальных объектов пополнил царицынский Хоспис №5, где решением проблемы, по мнению московских автомобилистов, могли бы стать вновь созданные парковочные места на улице Спортивная.
В настоящий момент Департамент транспорта продолжает сбор предложений от граждан. Прислать свою рекомендацию можно по адресу koordinator-codd@transport.mos.ru, в телеграм-бот @to_deptrans_bot, а также опубликовать в соцсетях с хештегом #цоддвработу до 1 июля 2020 года.
Напомним, что положительные примеры во взаимодействии Департамента транспорта и граждан уже имели место. Самые яркие из них это Морозовская больница, где на территории учреждения и улично-дорожной сети были организованы дополнительные парковочные места и ГКБ №40 в Коммунарке. Там буквально на прошлой неделе, по просьбе общественников, знаки 3.27 были заменены на знаки, разрешающие бесплатную парковку в шаговой доступности от больницы.