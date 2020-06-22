Московским больницам прописали парковочные места

Максим Ликсутов в начале месяца объявил о старте сбора предложений по развитию пешеходной, велосипедной и парковочной инфраструктур в Москве от жителей столицы. На сегодняшний день на ресурсы Департамента транспорта их поступило уже более полутора тысяч. Самыми активными традиционно оказались представители небольшого, но инициативного велосообщества города. Поэтому уже в середине июля на Лесной улице появится велополоса во временном исполнении.

Автомобилисты традиционно оказались менее активными, тем не менее и они подготовили Дептрансу перечень предложений, связанных с организацией парковок у медицинских объектов города. Топ рейтинга по-прежнему возглавляют НИИ детской травматологии имени Рошаля, Первая градская больница, ГКБ №67 на улице Салям Адиля. Также список проблемных социальных объектов пополнил царицынский Хоспис №5, где решением проблемы, по мнению московских автомобилистов, могли бы стать вновь созданные парковочные места на улице Спортивная.