Почему водители кроссоверов убивают пешеходов чаще, чем владельцы прочих легковушек

Эксперты Страхового института дорожной безопасности Соединенных Штатов (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS) выяснили, что кроссоверы и внедорожники чаще седанов, универсалов и хетчбэков во время ДТП наносят пешеходам смертельные повреждения. Все дело в том, что передняя часть автомобилей SUV-сегмента расположена выше, чем у других «легковушек».

Во время столкновения бампер, решетка радиатора и передняя кромка капота бьют в тазовую область или в грудь, как раз туда, где находятся жизненно важные органы человека. К тому же, внедорожники гораздо тяжелее, чем, к примеру, купе и седаны. Речь идет об авариях на скорости свыше 30 км/ч.

Специалисты отмечают, что автостроители много работают на тем, чтобы создать внедорожный транспорт более безопасный для пассажиров при столкновении с другими машинами. Но для велосипедистов и пешеходов гораздо важнее не расположение в автомобиле зон программируемой деформации, а именно форма передней части машины.

Между тем, специалисты того же института, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», в начале июня опубликовали результаты исследования, касающегося ДТП, где самое высокое число погибших пассажиров и водителей показали субкомпактные модели.