За езду без ОСАГО могут ввести эвакуацию машины

Эксперты ОНФ подготовили для Минюста поправки в проект КоАП, которые ужесточат наказания для автомобилистов.

В частности, общественники предлагают ввести обязательную эвакуацию машины в случае, если обнаружится, что на нее не оформлен полис ОСАГО.

Для нарушителей скоростного режима в населенном пункте на 40—60 км/ч предлагается повысить штраф с нынешних 1000—1500 рублей до 2500 рублей. За каждое последующее такое нарушение в течении года — до 5000 рублей.

Разогнавшемуся более чем на 60 км/ч сверх спид-лимита в населенном пункте хотят оформлять 5 000 рублей штрафа либо лишать его «прав». За повторный инцидент такого типа ОНФ хочет ввести санкцию уже в размере 15 000 рублей, либо, опять таки, лишение водительского удостоверения.

Для пьяных велосипедистов, нарушающих ПДД, активисты предлагают повысить наказание с нынешних 1000—1500 рублей штрафа до 5000 рублей.