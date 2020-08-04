В России появилась первая уличная парковка по половому признаку, но ГИБДД — против

Как выяснилось, руководство торгового комплекса решило таким образом перенять некий европейский опыт. Там разметили несколько машиномест шириной в 4,4 метра вместо 2,5 стандартных метров и окрасили их асфальт в веселенький розовый цвет. Мол, чтоб угодить женщинам, которые так и не научились толком парковаться, но каким-то образом обзавелись водительскими «правами».

Заметим, что «розовые» парковки размечены даже шире, чем требуют нормативы обустройства места стоянки машин, перевозящих инвалидов! Транспорту людей с ограничениями отводится всего 3,6 метра!

Будущие «постоялицы» таких машиномест возле казанского ТЦ могут гордиться: владельцы торгового комплекса, видимо, считают, что уровень развития мозга делает их неспособными даже на элементарные действия, которые по плечу инвалиду-колясочнику.

По словам организаторов этого парковочного ноу-хау, впервые было размечено розовым цветом 10 мест для автомобилей. Если спрос на женскую стоянку будет расти, то паркинг планируют расширить.

Если следовать «гендерной» логике, мастерски проявленной казанским ТЦ «ЦУМ», то на их парковке в обязательном порядке должны появиться еще и специальные места для представителей ЛГБТ-сообщества. Их можно отметить, например, голубым цветом асфальта. Или радугой. Может они тоже считают себя слабым полом!