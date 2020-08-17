Солдаты-срочники смогут бесплатно получать права категории D

Авторы законопроекта уверены, что новые меры «повысят привлекательность срочной службы в российской армии». Этот замысел, безусловно, хорош, вот только по поводу «привлекательности службы» идеологи, пожалуй, погорячились: сейчас госпошлина за получение водительского удостоверения составляет 2 000 рублей, а если подать документы через портал госуслуг — всего 1 400. Поэтому вряд ли человек, «косивший от армии», отправится в военкомат, как только узнает, что есть шанс получить от государства бесплатные права на автобус.

С другой стороны, вернуться на «гражданку» с новеньким ВУ редкой категории — весьма приятный для молодого человека бонус. Водителей автобусов сейчас не хватает по всей стране, а значит, после дембеля будет реально сразу утроиться на работу. Скажем, столичный Мосгортанс сейчас набирает водителей автобусов на регулярные городские пассажирские маршруты, обещая зарплату от 50 000 до 80 000 рублей. Правда, без опыта придется некоторое время потрудиться учеником со стипендией 20 195 рублей.