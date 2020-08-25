Молодежь хочет быть не только блогерами, но и таксистами

Каждый 14-й представитель молодежи рассматривает для себя подработку в такси. Среди молодых людей подрабатывать таксистом готов каждый восьмой, а среди девушек — только каждая 20-я опрошенная. Правда, 43% из ответивших «да» рассматривают подработку водителем такси лишь на короткий срок, например, летом или на каникулах. Однако каждый пятый согласен посидеть за рулем продолжительное время.

Больше всего среди студентов и молодежи желающих подработать в Екатеринбурге и в Уфе — почти каждый пятый опрошенный, в Новосибирске (каждый 7-й) и Нижнем Новгороде (каждый 8-й). Водительские права уже есть у 30% опрошенной молодежи, более 40% учатся или планируют в ближайшее время пойти учиться на права. Такие итоги показал совместный опрос Ситимобил и ResearchMe.

Не так давно ГИБДД раскрыла данные о росте числа смертельных ДТП с участием автомобилей такси. По этому случаю портал «АвтоВзгляд» выяснял, почему поездки с шашечками становятся все более опасными, и когда власти наконец наведут порядок в сфере таксомоторных перевозок.