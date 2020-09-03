Красивые номера на авто могут стоить до 6 000 000 рублей

Предполагается, что гражданин сможет выбрать на портале госуслуг интересующий его номер, чтобы затем выкупить право им пользоваться на аукционе. Всего Минэкономики предлагает 13 вариантов тарифов: за 5000 рублей можно купить номер без повторяющихся символов или «специальных» сочетаний, а за 600 000 — с одинаковыми цифрами и буквами (например, О999ОО). Интересно, что каждый регион сможет увеличивать или уменьшать базовую цену… в десять раз! Так что теоретически начальная стоимость может составить 500 рублей, а максимальная — 6 000 000.

К слову, быстро купить интересующее сочетание не получится. Торги будут идти целый месяц! При этом один гражданин сможет участвовать не более чем в пяти аукционах. Доходы от последних поровну поделят федеральный и региональный бюджеты. По планам властей, новые правила начнут действовать с 1 января 2022 года. Более того, как отмечает «Коммерсант», с этой даты при покупке машины с уже установленным «красивым» номером новому владельцу придется также заплатить аукционную цену.