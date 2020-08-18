Что случится с машиной, если смешать бензин с разным октановым числом

Тема смешивания в бензобаке «горючки» с разным октановым числом остается одной из самых популярных на профильных форумах. Одни водители убеждены, что подобные эксперименты никак не могут привести к плачевным для двигателя и кошелька автовладельца последствиям, другие же — оппонируют, указывая на возможную детонацию и прочие страшные процессы. Но как же обстоят дела на самом деле?

Чтобы ответить на этот вопрос нужно вспомнить, как вообще производят бензин. Раньше его добывали путем прямой перегонки сырья, теперь же чаще всего используют каталитический или термический крекинг: нефть, нагреваясь до высоких температур, разлагается на простые углеводородные соединения, и на выходе получается «горючка» с октановым числом порядка 70—80 единиц.