Что случится с машиной, если смешать бензин с разным октановым числом

Тема смешивания в бензобаке «горючки» с разным октановым числом остается одной из самых популярных на профильных форумах. Одни водители убеждены, что подобные эксперименты никак не могут привести к плачевным для двигателя и кошелька автовладельца последствиям, другие же — оппонируют, указывая на возможную детонацию и прочие страшные процессы. Но как же обстоят дела на самом деле?
Чтобы ответить на этот вопрос нужно вспомнить, как вообще производят бензин. Раньше его добывали путем прямой перегонки сырья, теперь же чаще всего используют каталитический или термический крекинг: нефть, нагреваясь до высоких температур, разлагается на простые углеводородные соединения, и на выходе получается «горючка» с октановым числом порядка 70—80 единиц.
Этих 70—80 единиц недостаточно для топлива, ориентированного на современные автомобили, а потому «горючку» доводят до установленного стандарта путем добавления присадок. Раньше, опять же, примешивали тетраэтилсвинец — эффективный, но вредный. Сегодня применяют более щадящие составы с алкилами, эфирами или спиртами. Именно с их помощью и получается в итоге бензин с привычным нам октановым числом: 92, 95, 98 или даже 100.
Проще говоря, «девяносто пятый» отличается от «девяносто второго» только тем, что в нем больше присадок — основа все равно одна. Следовательно, ничего критичного, если вы смешаете в баке бензин с разным количеством единиц, не случится. Некоторые диванные эксперты говорят о том, что полученный коктейль «расслаивается» из-за разной плотности, но это глупость. С современным топливом такого не происходит.
В том, что никаких страшных последствий от смешивания бензина для силового агрегата нет, автор этих строк убедился лично. В топливный бак, в котором плескалось порядка 12 литров АИ-95, по ошибке попало около 15 литров АИ-92 — то ли я оговорилась, когда обращалась к заправщику, то ли он не так расслышал просьбу. Не случилось ровным счетом ничего: не изменилась динамика авто, не повысился расход топлива. И да, эвакуатор из-за «крякнувшего» мотора тоже вызывать не пришлось.
Другой вопрос, который также беспокоит многих водителей — а что будет, если смешать бензин с разным октановым числом, да еще и на заправках различных сетей? Опять же — ничего. Не важно, где именно АЗС покупают топливо. Да, производители могут чуть корректировать формулу, «играя» с присадками, но «горючка» все равно в нашей стране стандартизирована — отличия минимальны.
Так, может, тогда вообще есть смысл перейти с АИ-95 на АИ-92, тем более что последний дешевле? Вообще — от греха подальше — лучше следовать рекомендациям производителя. Если написано в мануале заливать «девяносто пятый», то значит, его и льем.
Да, моторы со степенью сжатия меньше 10,5 могут спокойно потреблять и «девяносто второй» — это факт. Но сэкономить таким образом не получится, ведь подрастет, пусть и незначительно, расход топлива, и на АЗС придется заезжать чаще.
Станет ли машина ехать лучше, если использовать бензин с более высоким октановым числом? Нет, это тоже заблуждение: за резвость двигателя отвечает конструкция силового агрегата и его настройки, но никак не топливо. Задача последнего — всего-навсего противостоять детонации. Так что, если вы жаждите лучшей динамики, то меняйте автомобиль, а не пистолет на АЗС.