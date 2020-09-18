Что нас ждет после 20 сентября: вся правда о коронавирусных пропусках для водителей

Облетевшую соцсети новость о работниках госучреждений Москвы, якобы получивших оповещение о введении в городе ограничений на перемещение граждан уже с 20-го сентября, прокомментировали неназванные «источники» в мэрии.

— Мы фиксируем стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в Москве может вырасти до 1500 в сутки, но это ожидаемое явление, — цитирует «Интерфакс» одного из них.

Подъем заболеваемости, наблюдаемый в последнее время в городе, он объяснил началом учебного года, возвращением горожан из отпусков и тому подобными факторами. Анонимный информатор агентства подчеркнул также, что некоторое увеличение числа заболевших «не станет поводом для введения в Москве новых масштабных карантинных мер — закрывать экономику и вводить цифровые пропуска не планируется».

Заметим, что за минувшие сутки в Москве было выявлено 805 новых больных с COVID-19. Это самый высокий показатель с конца июня.

Напомним, что система цифровых пропусков в связи с пандемией COVID-19 действовала на территории Москвы с апреля по июнь текущего года. В ее рамках для поездок по городу каждый автомобилист должен был оформлять специальное разрешение на сайте мэрии столицы. За нарушение этого порядка автовладельцев штрафовали с помощью камер системы автоматической фиксации нарушений ПДД на 5000 рублей.

За время действия этой системы несколько тысяч москвичей получили такие штрафы. Большинство из них впоследствии были отменены либо самими городскими чиновниками, либо по решению судов, через которые граждане оспаривали законность наказаний.