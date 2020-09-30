Эксперты подсчитали, что выгоднее: автомобиль, каршеринг или такси

Все оказалось достаточно просто: по расчетам «Яндекса», в Москве машины, которые стоят до миллиона рублей, получаются выгоднее и такси, и каршеринга. А вот владеть автомобилем стоимостью от двух до трех миллионов — уже дороже, чем ездить на каршеринге эконом-класса, но дешевле, чем на такси по тарифу «Комфорт». Правда, при расчетах аналитики исходили из среднегодового пробега для России на уровне 17 500 км.

Чем меньше будет общая протяженность поездок, тем более привлекательными становятся такси и каршеринг.

Учитывая расходы, авторы исследования суммировали амортизацию (снижение стоимости автомобиля), траты на топливо, страховку, включая полис каско, техобслуживание, мойку, сезонную смену шин и транспортный налог. А вот расходы на ремонт, парковку и возможные штрафы, а также проценты по кредиту на покупку машины остались за скобками этого отчета. В любом случае, выводы получились пусть не бесспорными, но достаточно интересными.