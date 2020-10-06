Дерзких водителей каршеринга хотят приструнить новыми проверками

В 2021 году МВД запустит сервис, который позволит компаниям через портал госуслуг отслеживать не только статус водительских прав клиента, но и совершенные им нарушения. Сами каршеринговые сервисы готовятся отслеживать поведение водителей через современные телеметрические системы, а также рассматривают новые технологии контроля — селфи-идентификацию, проверку адекватности водителя и тому подобное.

Все это — из-за множества аварий. В столичной ГИБДД отмечают серьезный рост аварийности с участием автомобилей краткосрочной аренды: за год доля таких происшествий увеличилась с 4,3% до 5,3% (при этом общее количество аварий уменьшилось на 15%). Отдельно сообщается, что инспекторы ГИБДД с начала года выявили более 61 000 нарушений, совершенных водителями каршеринговых авто.

Проблему признают и московские власти: в ЦОДД уверены, что причиной многих ДТП с каршерингом является «вызывающе дерзкая и наглая езда», «легкость получения доступа» и «постоянное наличие в кармане фактически ключа от автомобиля». Это значит, что скоро доступ к «общественным машинам» станет сложнее, а за водителями будут неустанно следить. Можно, оно и к лучшему?