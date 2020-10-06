Пьяного аварийщика Михаила Ефремова вновь привлекут к суду

Потерпевшие по уголовному делу о смертельной аварии, виновником которой стал Михаил Ефремов, решили не останавливаться на достигнутом. Ранее Пресненский суд уже приговорил его к 8 годам колонии общего режима и выплате компенсации вреда в размере 800 000 рублей одному из потерпевших — сыну погибшего по вине актера курьера Сергея Захарова — Виталию Захарову.

Остальные родственники, признанные потерпевшими по этому уголовному делу, — вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын, — потребовали тогда от подсудимого символическую компенсацию в размере 1 рубля. Но теперь они решили отсудить у него еще по 1 млн. рублей.

– Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых. Мои доверители не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но сейчас они занимаются основанием фонда имени Сергея и поняли, что эти деньги могут помочь не только Михаилу Ефремову в смягчении наказания, но в первую очередь таким же пострадавшим, как они. Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн. рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда, — заявил адвокат потерпевших по делу Ефремова Александр Добровинский ТАСС.