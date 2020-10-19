Чтобы ездить на УАЗ «Патриот», его больше не нужно покупать

Чтобы арендовать новый «Париот», достаточно иметь действующее водительское удостоверение, быть старше 25 лет и иметь стаж вождения больше трех лет. Срок аренды — от одного уикенда до 28 дней, а стоимость проката начинается от 10 000 рублей. За эти деньги клиент получит внедорожник в топовой комплектации, с автоматической коробкой и полисом каско.

Для резерва машины достаточно заполнить простую онлайн-заявку. Правда, доступны арендные «уазики» только для москвичей. Зато УАЗ не накладывает никаких ограничений по маршруту и даже предлагает несколько приключенческих вариантов, куда можно отправиться на чужом «Патриоте».

В общем, покупать УАЗ, чтобы ездить на нем только по выходным, больше не имеет смысла! Тем более, что в компании пообещали лояльно относиться к мелким царапинам на кузове.