На автозаводах Белоруссии опять начались масштабные акции протеста

По официальной версии, которую озвучила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева, в Белоруссии все предприятия реального сектора экономики работают штатно. Однако, белорусские СМИ и телеграм-каналы публикуют совсем другую картинку: судя по фотографиям и видеороликам, на крупных заводах страны — включая автомобильные и тракторные — все же начались акции протеста и масштабные забастовки.

В частности, протесты захлестнули Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский автомобильный завод, а также производственную площадку Белкоммунмаша. Если верить источникам, основные цеха этих предприятий остановили работу еще утром понедельника.

В поддержку белорусов рабочие из Германии организовали акцию: любой желающий может перевести свой суточный заработок в специально созданный фонд, на деньги из которого будут существовать белорусские протестанты. Сама общенациональная забастовка объявлена бессрочной.