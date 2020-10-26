Тест-драйв китайско-белорусского седана Geometry A по цене Toyota Camry

По габаритам «Геометрия» — нечто среднее между гольф-классом и сегментом «бизнес». Единственный электромотор мощностью 163 л. с. приводит передние колёса, разгоняя машину до «сотни» за 8,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Впрочем, для электромобиля куда важнее запас хода. А он очень даже неплох: со стандартной батареей седан готов проехать 410 километров, а с аккумулятором увеличенной емкости — все 500.

Мы не будем тянуть резину и честно расскажем: да, эти показатели вполне достижимы. Во всяком случае, жарким летом при включенном кондиционере «китаец» проехал именно столько, сколько обещали по паспорту. С зарядкой тоже не было никаких проблем. В Минске, где мы тестировали новинку, «заправиться электричеством» не получилось только на одной зарядной станции из нескольких.

Как мы вообще туда попали? Рассказываем. У марки Geely под Минском есть сборочная площадка «БелДжи». Там делают популярные в России кроссоверы Atlas и Coolray, а с недавнего времени и Tugella. Но белорусские власти недавно решили, что электричество — это перспективно, и сделали несколько важных вещей. Так, покупатели «электричек» получили множество льгот, включая отмену таможенных пошлин, а в стране стали массово появляться бесплатные зарядные станции.