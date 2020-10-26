Тест-драйв китайско-белорусского седана Geometry A по цене Toyota Camry

От Калинграда до Владивостока почти никто не знает, что такое Geometry. Между тем, это отдельный суббренд китайской Geely, который был создан для выпуска машин на чистом электричестве. Первой моделью стал седан А — почти, как Ford A, только Geometry A.
В Китае прошлогодняя новинка расходится очень даже неплохо… Но впереди — масштабный экспорт «Геометрий». А в Белоруссии даже хотят наладить их выпуск! В том числе, для экспорта в нашу страну. Впрочем, давайте по порядку.
По габаритам «Геометрия» — нечто среднее между гольф-классом и сегментом «бизнес». Единственный электромотор мощностью 163 л. с. приводит передние колёса, разгоняя машину до «сотни» за 8,8 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч. Впрочем, для электромобиля куда важнее запас хода. А он очень даже неплох: со стандартной батареей седан готов проехать 410 километров, а с аккумулятором увеличенной емкости — все 500.
Мы не будем тянуть резину и честно расскажем: да, эти показатели вполне достижимы. Во всяком случае, жарким летом при включенном кондиционере «китаец» проехал именно столько, сколько обещали по паспорту. С зарядкой тоже не было никаких проблем. В Минске, где мы тестировали новинку, «заправиться электричеством» не получилось только на одной зарядной станции из нескольких.
Как мы вообще туда попали? Рассказываем. У марки Geely под Минском есть сборочная площадка «БелДжи». Там делают популярные в России кроссоверы Atlas и Coolray, а с недавнего времени и Tugella. Но белорусские власти недавно решили, что электричество — это перспективно, и сделали несколько важных вещей. Так, покупатели «электричек» получили множество льгот, включая отмену таможенных пошлин, а в стране стали массово появляться бесплатные зарядные станции.
Увидев этот тренд, китайский офис «Джили» подсуетился и привез нашим западным соседям четыре машины: одну оставили на заводе для испытаний, а три других раздали дилерам. Их задача — как можно активнее предлагать Geometry A журналистам, блогерам и простым посетителям для тестовых поездок. А после теста человека спрашивают: «Вы готовы купить такой автомобиль? Если да, то по какой цене?» В общем, анализируют рыночную среду.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представили «БелДжи», если по итогам этих опросов они увидят, что рынок России, Белоруссии и Казахстана готов ежегодно принимать по 5 000 таких машин, то «Геометрия» встанет на белорусский конвейер. И тогда ее будет реально продавать по цене около 2 000 000 рублей. То есть прогрессивный электромобиль хотят предлагать по цене обычной Toyota Camry!
Правда, с точки зрения задних пассажиров китайская новинка однозначно проигрывает японскому бестселлеру. Места для ног хватает, но вот наполовину стеклянная крыша давит на головы рослых седоков. Это расплата за идеальную аэродинамику, ведь аэродинамического сопротивления Cx — впечатляющие 0,2375. Ради достижения этого результата инженеры не только «завалили крышу», но и сделали ручки дверей утопленными.
Да-да, не удивляйтесь, что самый яркий элемент дизайна — это вышеупомянутые дверные ручки да вычурные колесные диски. В этом проекте главными были инженеры, которые делали так, чтобы абсолютно каждый элемент оказывал наименьшее сопротивление воздуху. Без этого нельзя добиться хорошей «дальнобойности». А она, повторим, действительно хороша…
Но почему тогда «Геометрия» разгоняется так, будто сзади привязан бетонный блок? Этот вопрос удалось разрешить, как только мы разглядели сенсорную кнопочку на центральном тоннеле, которая заведует отключением экономичного режима. Без него машина, что называется, «поехала». И как поехала! Бодро, азартно, весело. Притом абсолютно бесшумно, в чем заслуга не только электромотора, но и качественной шумоизоляции.
Вообще, у азартного водителя после первой поездки на электромобиле может буквально «снести башню». И разгон, во время которого не происходит переключение передач, — это только первый шок. Второй — абсолютная послушность этого вида транспорта: предельно низкий центр тяжести делает управляемость почти картинговой. И, наконец, третье — тормоза. Чтобы замедлиться, достаточно просто отпустить правую педаль.
Так что ездовым повадкам «Геометрии» — однозначный «лайк». И салону — тоже: дизайн, материалы, эргономика очень хороши… Но не безупречны. Как только начинаешь приглядываться, то тут, то там вылезают мелкие огрехи. Скажем, сенсорные клавиши на центральной консоли становятся абсолютно невидимыми при ярком солнце. А крошечному экранчику панели приборов, в отличие от огромного центрального тачскрина, недостает солидности.
К ездовой электронике, которой модель А напичкана очень щедро, тоже есть претензии: полуавтопилот работает грубовато — в полосе седан шарахается между линиями разметки, а система распознавания знаков «не понимает» таблички под ними. С другой стороны, в машине за 2 000 000 рублей имеется полный набор ездовых ассистентов! Как только китайские инженеры сварганят свежие «прошивки», электромобиль поедет лучше — это только вопрос времени.
А теперь — вопрос знатокам. Найдутся ли 5 000 человек, чтобы купить Geometry A? А потом — еще 5 000 (и так каждый год)? В одной только Белоруссии — вряд ли. Нам, россиянам, для массового прихода «электричек» не хватает зарядной инфраструктуры — с газовыми-то заправками разобраться не можем. Вот и получается, что сейчас намного проще купить ту самую Toyota Camry, даже если душа просит распробовать прелести электрической мобильности.