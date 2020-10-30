Под Ульяновском массово подделывали запчасти для «восьмерок» и «десяток»

В ходе проверки помещения оперативники обнаружили полтора десятка наименований поддельных запчастей. Главным образом, это были бензонасосы для ВАЗ-2108, стеклоподъемники для «восьмерок» и «десяток», а также тросы ручного тормоза для переднеприводных «Лад». Всего изъято деталей на сумму более 600 000 рублей! Владельца минизавода уже нашли: он, соверешенно не стесняясь, клеил на все детали значок АВТОВАЗа.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», на самом заводе ведется постоянная борьба против «несунов». Ведь кроме заготовок и деталей, воришки выносят за пределы завода оснастку, которая потом позволяет таким вот цехам делать «левые» запчасти.