Российские водители массово переходят на бесконтактную оплату на АЗС

Напомним, что Яндекс.Заправки — это сервис, который позволяет водителям оплачивать топливо на заправках, не выходя из своего автомобиля. Он существует как отдельное приложение, а также встроен в Яндекс.Карты, Навигатор и Яндекс.Браузер. Сейчас к сервису подключена 6 671 станция, то есть 25% всех АЗС России. До конца года сеть расширится еще на 400 заправок.

В третьем квартале автомобилисты заплатили за топливо через Яндекс 6,8 млрд рублей — это сразу на 338% больше, чем год назад. Общий пролив, как говорят нефтяники, достиг 167 млн литров. Из них половину (88 млн литров) заправили водители корпоративных машин, включая таксистов.

Еще один любопытный факт: с марта этого года пролив в Москве вырос на 300%, а в других регионах — на 200%. И если популярность сервиса будет расти такими же темпами, вскоре водители вообще не будут выходить из своих машин…

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему на АЗС резко снизился недолив топлива, но выросли цены. Так, например, на московских бензоколонках средний недолив топлива снизился практически в два раза.