В России опять поменяли состав автомобильной аптечки

Первое и главное: наборами старого образца можно пользоваться до истечения срока их годности, но не дольше, чем до 31 января 2024 года. В состав дореформенной аптечки входят бинты малых размеров (5 см х 5 м и 7 см х 5 м), стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, бактерицидные лейкопластыри, а также узкий рулонный лейкопластырь (1 см х 2,5 м) — всего этого просле реформы Минздрава в автомобильном комплекте первой помощи больше не будет.

Зато появятся лейкопластырь размером 2 х 500 см, дополнительная упаковка стерильных салфеток, упаковка бинтов больших размеров, плюс пара нестерильных масок и дополнительный комплект перчаток.

Напомним, что иметь при себе аптечку от водителей требует «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», который является приложением к Правилам дорожного движения. А штраф за ее отсутствие — 500 рублей. Впрочем, в последнее время набор первой помощи проверяют, разве что при техосмотре.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» описывал одну любопытную эпопею. Сначала появилась информация, будто за установку фаркопа или сигнализации техосмотр заставят пройти заново, но затем у этой истории появилось неожиданное продолжение.