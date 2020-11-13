Почему на знаке «Место отдыха» елка изображена под наклоном

Путешествия на автомобиля, особенно дальние, даются не легко даже подготовленным водителям. Мы, увы, не роботы, чтобы без отдыха и разминки проводить за рулем часами, не жалуясь на затекшую спину, усталость и желание вздремнуть. В конечном итоге все эти факторы могут слиться воедино, и привести к довольно серьезным последствиям. Даже секундное погружение в микросон за рулем может стоить водителю и его пассажирам жизни. Чтобы это предотвратить, Минтранс выпустил рекомендации, ограничивающие беспрерывное нахождение водителей за рулем четырьмя с половиной часами, после которых нужен, как минимум, 15-минутный отдых.

Но где отдыхать? На дороге стоять нельзя — шумно, а главное, очень опасно. Съездов на обочину может и не быть. Да и если нет привычки или багажник автомобиля не позволяет возить с собой походную мебель, то релаксировать на голой земле — то еще удовольствие. И здесь на помощь водителям приходят специально оборудованные площадки для отдыха, которые есть на каждой трассе.

Местом отдыха может быть, как просторная стоянка с удобствами, так и небольшая площадка со столиком и бревенчатыми лавками, расположенными под небольшим навесом. При разной степени комфорта, и та, и другая позволяют водителям и их пассажирам восполнить свои силы, размять косточки, спокойно поесть, привычно сидя за столом. А навес укроет от непогоды, сделав отдых более комфортным. Предвестником небольшого уютного островка на трассе и является знак 7.11 «Место отдыха», на котором изображены столик и изогнутая ель.