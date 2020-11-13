Почему на знаке «Место отдыха» елка изображена под наклоном

Путешествия на автомобиля, особенно дальние, даются не легко даже подготовленным водителям. Мы, увы, не роботы, чтобы без отдыха и разминки проводить за рулем часами, не жалуясь на затекшую спину, усталость и желание вздремнуть. В конечном итоге все эти факторы могут слиться воедино, и привести к довольно серьезным последствиям. Даже секундное погружение в микросон за рулем может стоить водителю и его пассажирам жизни. Чтобы это предотвратить, Минтранс выпустил рекомендации, ограничивающие беспрерывное нахождение водителей за рулем четырьмя с половиной часами, после которых нужен, как минимум, 15-минутный отдых.
Но где отдыхать? На дороге стоять нельзя — шумно, а главное, очень опасно. Съездов на обочину может и не быть. Да и если нет привычки или багажник автомобиля не позволяет возить с собой походную мебель, то релаксировать на голой земле — то еще удовольствие. И здесь на помощь водителям приходят специально оборудованные площадки для отдыха, которые есть на каждой трассе.
Местом отдыха может быть, как просторная стоянка с удобствами, так и небольшая площадка со столиком и бревенчатыми лавками, расположенными под небольшим навесом. При разной степени комфорта, и та, и другая позволяют водителям и их пассажирам восполнить свои силы, размять косточки, спокойно поесть, привычно сидя за столом. А навес укроет от непогоды, сделав отдых более комфортным. Предвестником небольшого уютного островка на трассе и является знак 7.11 «Место отдыха», на котором изображены столик и изогнутая ель.
Если со столиком в знаке все понятно, то изображение хвойного дерева на нем у многих автомобилистов вызывает вопросы. Из-за этого знак даже получил разные смешные названия: кривая пизанская елка, пьяная елка или пляшущая ель.
Однако на самом деле изображение ели на знаке 7.11 обозначает, что место отдыха находится на открытой местности. Иными словами на природе. То есть, скорее всего здесь не будет обустроенного туалета, комфортной столовой или придорожных бабушек с разносолами и чаем. Довольствоваться придется буквально тем, что обещает знак — столиком, лавками и крышей над головой. Кстати, слегка наклоненное дерево, как раз и обозначает на стоянке наличие укрытия. Плюс ко всему, из-за небольшого наклона ели от знака веет комфортом — при виде его водителю непременно захочется остановиться в указанном месте.
Впрочем, от сильной непогоды подобные места отдыха не спасут. Как правило, скамейка и столик под навесом продуваются со всех сторон. При сильном ветре и косом дожде сидеть в таком месте будет крайне не комфортно. Если видите, что погода начинает портиться, лучше всего подыскать укрытие понадежнее. И, как правило, такое обещает другой знак — 7.7, на котором изображены вилка с ложкой.