Депутат подарил медикам арестованную за долги машину жены

Первом делом медики из города Шахты Ростовской области выяснили, что автомобиль — не совсем подарок: его местной БСМП передали по договору аренды сроком на один год. Затем стало известно, что подержанный Largus вдобавок находится под арестом, так как принадлежит предприятию супруги одного из дарителей, которая недавно была признана банкротом.

Впрочем, после разразившегося скандала депутат Госдумы от Ростовской области Максим Щаблыкин извинился перед главврачом шахтинской больницы и — если верить самому депутату — вручил другой автомобиль. Более того, господин Щаблыкин уверяет, что об аренде теперь не может идти даже речи, и машина будет оформлена в собственность медицинского учреждения.

И еще пример скандала с техникой для медиков. Как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», губернатор Омской области Александр Бурков распорядился передать медицинским учреждениям региона несколько автомобилей из автопарка регионального Правительства. Однако следом омские власти поспешили закупить свежую партию машин для собственных нужд.