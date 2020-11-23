Как сделать так, чтобы «дворники» хорошо чистили стекло всю зиму

Чтобы не страдать от того, что щетки бессильно размазывают мерзлую грязную жижу по стеклу, можно плюнуть и купить в магазине пару новых «дворников». Неприятность в том, что при должном «умении» автовладельца и они тоже потребуют замены уже через месяц-полтора. Но если эксплуатировать систему стеклоочистителя правильно, то и старенькие щетки с осени до весны отработают без нареканий, да еще и лето потом походят. От автовладельца для этого много усилий не потребуется.
ПРУЖИНИСТАЯ ПРОБЛЕМА
Прежде всего нужно помнить, что причина плохого удаления грязи с «лобовухи» зачатую связана вообще не со щетками, а с поводками, на которые они крепятся. Причем, не только на сильно подержанных машинах, но и на вполне свежих, стоящих на заводской гарантии. Плохая очистка стекла частенько бывает вызвана слабой пружиной, прижимающей поводок с «дворником» к стеклу. У машин-«старичков» она теряет свойства со временем, а у свежих иногда бывает изначально слабой.
В связи с этим следует помнить, что автовладельцы, имеющие привычку поднимать дворники на время стоянки (чтобы не примерзали к стеклу), таким образом ускоряют ослабление пружин в поводках и готовят себе проблемы со стеклоочисткой даже с новенькими «дворниками».
Если же подобная беда все-таки случилась и упругие элементы ослабли, ликвидировать проблему можно достаточно быстро. Просто покупаем в магазине пару подходящих по длине пружин и заменяем ими уставшие и растянутые.
«ТОРМОЗНОЙ» МЕТОД
Когда с поводками гарантированно все в порядке, а стекло очищается плоховато, имеет смысл быстро и недорого «взбодрить» резиновые части самих «дворников». Чистая тряпка и несколько миллилитров тормозной жидкости нам в помощь! Смочив ветошь в «тормозухе», протираем ею наши «резинки», а потом чистой салфеткой удаляем излишки жидкости с них.
Благодаря такой операции, резине возвращается былая эластичность и способность как следует прилегать к стеклу, позволяя эффективно удалять с него грязь. Минус такого способа заключается в необходимости относительно частого применения — примерно раз в пару недель.
«СОВОК» В ПОМОЩЬ
Этой неприятной особенности лишен более радикальный способ «освежения» резины стеклоочистителей — еще советский метод их «варки»! Главное в нем — найти металлическую емкость, куда могут поместиться дворники целиком. Кладем, заливаем водой, засыпаем полпачки обычной пищевой соли и кипятим все это в течении пары часов. По окончании процедуры получаем «дворники» с такой эластичной резиной, словно она только что из магазина. Этой обработки обычно хватает надолго, — примерно на пару месяцев.