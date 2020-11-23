Как сделать так, чтобы «дворники» хорошо чистили стекло всю зиму

Чтобы не страдать от того, что щетки бессильно размазывают мерзлую грязную жижу по стеклу, можно плюнуть и купить в магазине пару новых «дворников». Неприятность в том, что при должном «умении» автовладельца и они тоже потребуют замены уже через месяц-полтора. Но если эксплуатировать систему стеклоочистителя правильно, то и старенькие щетки с осени до весны отработают без нареканий, да еще и лето потом походят. От автовладельца для этого много усилий не потребуется.

ПРУЖИНИСТАЯ ПРОБЛЕМА

Прежде всего нужно помнить, что причина плохого удаления грязи с «лобовухи» зачатую связана вообще не со щетками, а с поводками, на которые они крепятся. Причем, не только на сильно подержанных машинах, но и на вполне свежих, стоящих на заводской гарантии. Плохая очистка стекла частенько бывает вызвана слабой пружиной, прижимающей поводок с «дворником» к стеклу. У машин-«старичков» она теряет свойства со временем, а у свежих иногда бывает изначально слабой.

В связи с этим следует помнить, что автовладельцы, имеющие привычку поднимать дворники на время стоянки (чтобы не примерзали к стеклу), таким образом ускоряют ослабление пружин в поводках и готовят себе проблемы со стеклоочисткой даже с новенькими «дворниками».