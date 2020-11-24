Когда нет денег: россияне стали реже ремонтировать машины

Только сухие цифры: с 1 сентября по 22 ноября выручка автосервисов разом просела на 48%, а средний чек — на 24% (в среднем за каждый ремонт мы платим 4520 рублей). Одновременно на 16% уменьшились продажи незамерзающих жидкостей, а пользоваться услугами автомоек россияне стали на 11% реже при том, что сама «помывка» стала на 3% дороже.

Портал «АвтоВзгляд» решил порассуждать над этой картиной. В том, что мы стали меньше ездить, нет ничего удивительного: кого-то перевели на «удаленку», кто-то отказался от отпуска и так далее. А чем меньше ездим, тем реже ремонтируемся.

Второй вывод — из личных наблюдений: очередную молодость вдруг обрели гаражные сервисы. К мастерам-частникам снова выстраиваются очереди! Ведь их услуги стоят дешевле, чем просят фирменные мастерские. И это отчасти подтверждается данными «СберАвто». Аналитики использовали данные «Платформы ОФД» — проще говоря, информацию по кассовым чекам. А «в гаражах», как известно, никаких чеков не дают.

И, конечно, кто-то вообще отложил ремонт машины до лучших времен: какой ремонт, когда нет денег? До весны как-нибудь протянем, а там починим. Тем более, что цены на запчасти рванули вслед за курсами валют. К слову, в портфеле портала «АвтоВзгляд» есть богатый набор советов, как и на чем можно сэкономить при ремонте и эксплуатации авто. Рекомендуем ознакомиться!.