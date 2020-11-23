«Кама-1»: сколько будет стоить новая «Ока»

Реинкарнация «Оки» будет четырехместным трехдверным хетчбэком. Машинка получит мощное несущее основание, на котором покоится легкий трубчатый каркас, обшитый пластиковыми панелями. И еще: будущий городской автомобильчик имеет чисто электрическую начинку. При полностью заряженной батарее модель сможет проезжать до 300 километров.

Как сообщают «Известия», проект впервые покажут публике под именем «КАМА-1» в Москве на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2020 10–11 декабря. Что вполне логично: компактную электрическую новинку разрабатывают не камазовцы, а Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).

Скорее всего, основными покупателями возрожденной «Оки» станут не частники, а службы каршеринга, такси и доставки. Правда, ее цена смущает: по некоторым данным за «малышку» будут просить около 1 000 000 рублей. Другие подробности можно узнать из нашего материала, который также прокомментировала пресс-служба КамАЗа.