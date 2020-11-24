Мелкий воришка попытался обокрасть машину с омоновцами

В один из вечеров бывший сиделец, совершая традиционный для него «криминальный променад», увидел тонированный микроавтобус. Дернув за ручку, мужчина понял, что боковая дверь открыта и… забрался в салон. Внутри любителя вечерних прогулок неожиданно встретил наряд ОМОНа. Нежданный гость поспешил сказать пассажирам «буса», что ошибся автомобилем, но милиционеры (а в Белоруссии милиция по-прежнему называется милицией), почуяв неладное, решили не отпускать незнакомца.

В итоге выяснилось, что недавно освободившийся гражанин снова ступил на скользкую дорожку криминальных подвигов. До того, как «ошибиться машиной», воришка успел утащить из других авто солнцезащитные очки, ФМ-модулятор, флешку и разную мелочевку вроде тюбика герметика.

Между тем, в России автоворы не размениваются на такую ерунду. Как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», в нашей стране начали массово воровать катализаторы из автомобилей. И это очень тревожный звоночек…