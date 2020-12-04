Правительство придумало, как ездить за границу на авто, минуя карантин

— В рамках ЕАЭС стартует пилотный проект «Путешествуй без COVID-19», разработанный евразийским банком развития, — заявил премьер Мишустин. Он рассказал, что в его рамках вводится в оборот некий аналог цифрового документа, подтверждающий отсутствие у граждан коронавируса.

Его, надо полагать, будут признавать во всех странах-участницах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия). Судя по всему, обладателей анонсированных премьером «ковидных паспартов» не будут сажать на двухнедельные карантины по месту прибытия, а пограничники не станут интересоваться у них уважительными причинами, побудившим пересекать границу.

Подробностей о цифровом «ковидном паспорте» пока никаких не сообщается, однако можно предположить, что его смогут получать граждане, официально переболевшие коронавирусом, вакцинированные и, возможно, сдавшие ПЦР-тест на предмет заражение COVID-19.