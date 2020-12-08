«Яндекс» дополнил сервис «Карты» долгожданной функцией

Теперь «Яндекс.Карты» смогут озвучивать голосовые подсказки — о камерах, ограничениях скорости, пробках и авариях. Также приложение покажет ближайшие парковки, заправки, альтернативный маршрут и тому подобное.

Кроме того, в программе появился новый режим «Навигатор»: он помогает даже, когда водитель знает, куда ехать без построения маршрута. Помимо новых функций, «Карты» примерили новый дизайн — более удобный для водителей.

Кстати, как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», «Яндекс» добавил сервис «Яндекс.Заправки» в фирменную подписку «Плюс». Это значит, что за оплату топлива через приложения водителю будут начисляться баллы.

Вообще, в последнее время российские водители охотно переходят на бесконтактную оплату на АЗС. У тех же «Яндекс.Заправок» резко выросло количество оплат топлива — с июля по сентябрь клиенты воспользовались сервисом на 61% больше, чем годом ранее.