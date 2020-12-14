В лесу возле МКАД обнаружено кладбище фургонов и грузовиков

Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/
На севере Москвы, буквально в километре от МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе обнаружено кладбище фургонов и грузовых автомобилей, которые с удовольствием облюбовали люди без определенного места жительства и охотники за металлоломом. В лесном массиве на приколе стоит более двадцати автомобилей. Многие из них — все еще на номерах.

Судя по фотографиям, опубликованным в Инстаграме, грузовички активно использовались для логистических задач. Причем настолько активно, что многие из машин успели побывать в нешуточных авариях. А вот чинить их собственники не стали.

Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/

В отстойнике собраны разбитые и уже частично разобранные MAN, Volkswagen Crafter и Caddy, Hyundai Porter, Ford Transit, а также автобус ЛиАЗ.

Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/

Многие из автомобилей открыты, в кабинах и салоне заметны следы недавних утех и распития спиртных напитков. А с некоторых экземпляров любители халявы поснимали моторы и прочие агрегаты. Не обошлось и без распила на лом.

Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/

Почему владельцы брошенной техники не утилизировали ее или не продали — большой вопрос. Не исключено, что предприятие, владеющее транспортом, попросту обанкротилось, либо машины имеют ограничения на регистрационные действия.

Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/

Как бы то ни было, автомобили по-прежнему остаются приманкой для бродяг и искателей легкой добычи. Притом, что неподалеку функционирует огромный логистический центр и вроде бы не дремлют охранники.

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14 декабря 2020
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