Общество

Социум В лесу возле МКАД обнаружено кладбище фургонов и грузовиков Фото: instagram.com/viacheslavvasilenko/

На севере Москвы, буквально в километре от МКАД между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе обнаружено кладбище фургонов и грузовых автомобилей, которые с удовольствием облюбовали люди без определенного места жительства и охотники за металлоломом. В лесном массиве на приколе стоит более двадцати автомобилей. Многие из них — все еще на номерах.