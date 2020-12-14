В лесу возле МКАД обнаружено кладбище фургонов и грузовиков

Судя по фотографиям, опубликованным в Инстаграме, грузовички активно использовались для логистических задач. Причем настолько активно, что многие из машин успели побывать в нешуточных авариях. А вот чинить их собственники не стали.
В отстойнике собраны разбитые и уже частично разобранные MAN, Volkswagen Crafter и Caddy, Hyundai Porter, Ford Transit, а также автобус ЛиАЗ.
Многие из автомобилей открыты, в кабинах и салоне заметны следы недавних утех и распития спиртных напитков. А с некоторых экземпляров любители халявы поснимали моторы и прочие агрегаты. Не обошлось и без распила на лом.
Почему владельцы брошенной техники не утилизировали ее или не продали — большой вопрос. Не исключено, что предприятие, владеющее транспортом, попросту обанкротилось, либо машины имеют ограничения на регистрационные действия.
Как бы то ни было, автомобили по-прежнему остаются приманкой для бродяг и искателей легкой добычи. Притом, что неподалеку функционирует огромный логистический центр и вроде бы не дремлют охранники.