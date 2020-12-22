Renault запускает онлайн-продажи подержанных авто

Чтобы купить подержанного «француза», надо зайти на официальный сайт марки, где перейти в раздел «Автомобили с пробегом». Затем посетителю онлайн-странички предстоит подобрать интересующую машину, заполнить данные и внести предоплату. После этого дилер, у которого находится автомобиль, согласует время осмотра понравившегося экземпляра.

Между тем, в ноябре 2020 года в России продали 376 000 подержанных машин. Это значит, что наши покупатели не теряют интереса к «бэушным» машинам, так как «вторичка» предлагает большой выбор автомобилей разных классов и ценовых категорий.