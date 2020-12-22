Россияне ездят на такси, когда приспичит по нужде и не только

За последний год ежедневно пользовались услугами таксомоторов только 4% опрошенных, 10% — делали это каждую неделю, а 22% — несколько раз в месяц. Подавляющее большинство — 29% человек — вызывали машину с шашечками всего лишь несколько раз за год.

Вообще, люди обычно берут такси, «когда приспичит, по нужде, по крайней необходимости». Другие варианты — когда человек хочет добраться «из гостей, от детей», «когда куда-то торопится» или «если что-то случилось с личным автомобилем».

Притом 38% россиян по-прежнему вызывают такси по телефону! И только 26% — с помощью мобильного приложения. Цены на извоз россияне считают приемлемыми (48%), а расплачиваться пассажиры предпочитают наличными деньгами (44%). При этом 69% пассажиров такси считают этот вид транспорта безопасным.

И продолжая тему. В Санкт-Петербурге на улице Авиаторов Балтики случился конфликт между водителем такси и случайным пешеходом. Развязка вышла неожиданной. Один из пешеходов просто сел за руль таксомотора и умчался в неизвестном направлении.