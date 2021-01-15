Toyota установила в России сразу несколько рекордов

А если быть точне, то Toyota отгрузила дилерам 91 598 авто. Лидерами стали RAV4 и Camry, при этом продажи кроссовера выросли аж на 19%, что сделало его самой востребованной «Тойотой» на нашем рынке. Если говорить конкретно, то тираж «рафика» составил 36 433 экземпляра.

Бизнес-седан Toyota Camry сохранил статус самой желанной модели в своем классе: в пользу него рублем проголосовали 27 373 россиян. Также лидерами сегментов остались Toyota Land Cruiser Prado и Hilux, которых было продано 11 271 и 2 580 автомобилей, соответственно.

Результат бренда Lexus — 20 586 экземпляров. Наиболее востребованным ожидаемо оказался Lexus RX — у него 6-процентный рост спроса и 10 453 проданных машин. Также любопытен трезультат внедорожника GX: он стал популярнее на 26,7% (787 единиц). И еще. В линейке Toyota есть модель Fortuner — одна из редчайших иномарок на российском рынке, которую без каких-либо скидок и оговорок можно называть настоящим внедорожником. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько обновленный японец подходит для города.

Если же говорить об отечественном авторынке в целом, то он в ушедшем году просел на 9,1%: не самый худший результат, учитывая все сложности 2020-го. И, как заявил порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, «на продажи новых авто повлияло не только падение курса рубля, которое стимулировало спрос в ожидании повышения цен, но и программы льготного субсидирования от государства — 'Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Автомобили для медиков». Как только бюджет по ним исчерпался, продажи сразу упали на 2,1%«.

Помимо этого, по словам нашего эксперта, 'отрицательная динамика на авторынке России сформировалась из-за снижения реальных доходов россиян в связи с пандемией на 4%.Скорее всего, в первом квартале 2021 года автопродажи сократятся еще на 5—10%. Основными причинами этому станет увеличение стоимости новых авто из-за роста утильсбора, а также из-за дефицита автомобилей у дилеров. Предполагаю, что автопроизводители будут и дальше его искусственно поддерживать — это поможет им контролировать свои доли рынка, а также завышать цены на свои модели».