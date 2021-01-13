5 недорогих новинок автопрома, эффектно «выстреливших» в России

Чтобы понять, кто же из новичков стал самым популярным, мы взяли статистику АЕБ за 11 месяцев прошлого года. Изучив цифры, стало понятно, что лучше всего у нас приняли новый Volkswagen Polo, который появился в продаже 18 мая 2020 года. Смена кузова с седана на лифтбэк явно пошла модели на пользу, и это видно по результатам продаж. С июня по ноябрь официальные дилеры продали 36 735 новеньких «Половичков».

На втором месте оказался его брат-близнец — Skoda Rapid, который пережил в прошлом году глубокий рестайлинг. Технически автомобиль не изменился. Он базируется на известной платформе PQ25, осталась прежней силовая структура кузова и набор силовых агрегатов. «Чех» и стал донором для Polo. Обновленный Rapid появился в продаже в конце мая, и за это время удалось реализовать 22 378 машин.

Третье место осталось за еще одним представителем чешской марки — кроссовером Skoda Karoq, который появился в России 31 января 2020 года. Новичок стал самым доступным SUV бренда, а построили его на базе Volkswagen Tiguan. В прошлом году хозяев нашли 13 790 машин, что очень неплохо.