5 недорогих новинок автопрома, эффектно «выстреливших» в России

Фото из открытых источников
В ушедшем году в России появилась пара десятков новых и обновленных моделей, но покупатели понастоящему распробовали только некоторые из них. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает про самые удачные дебюты на российском авторынке.

Чтобы понять, кто же из новичков стал самым популярным, мы взяли статистику АЕБ за 11 месяцев прошлого года. Изучив цифры, стало понятно, что лучше всего у нас приняли новый Volkswagen Polo, который появился в продаже 18 мая 2020 года. Смена кузова с седана на лифтбэк явно пошла модели на пользу, и это видно по результатам продаж. С июня по ноябрь официальные дилеры продали 36 735 новеньких «Половичков».

На втором месте оказался его брат-близнец — Skoda Rapid, который пережил в прошлом году глубокий рестайлинг. Технически автомобиль не изменился. Он базируется на известной платформе PQ25, осталась прежней силовая структура кузова и набор силовых агрегатов. «Чех» и стал донором для Polo. Обновленный Rapid появился в продаже в конце мая, и за это время удалось реализовать 22 378 машин.

Третье место осталось за еще одним представителем чешской марки — кроссовером Skoda Karoq, который появился в России 31 января 2020 года. Новичок стал самым доступным SUV бренда, а построили его на базе Volkswagen Tiguan. В прошлом году хозяев нашли 13 790 машин, что очень неплохо.

Фото из открытых источников

2 марта стартовали «живые» продажи еще одного потенциального бестселлера рынка — кроссовера KIA Seltos. Прием заявок на машину объявили еще 3 февраля, а в начале марта у дилеров появились первые авто, которые уже можно было потрогать руками. Покупатели оценили потенциального «убийцу» Hyundai Creta, и «Селтос» разошелся тиражом 10 980 экземпляров. Видимо, причина в широком выборе силовых агрегатов. Скажем, двигателей на выбор целых три, и все бензиновые.

Замыкает пятерку — седан KIA K5, который поступил в продажу 1 сентября 2020 года. Автомобиль выделяется, прежде всего, дизайном. Наверное, за это его и полюбили. В прошлом году хозяев нашли 6 130 K5, что весьма завидно для сменщика «Оптимы».

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13 января 2021
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