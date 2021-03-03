На покупку каких автомобилей россияне тратят больше всего денег

Как подсчитало агентство «Автостат», больше всего наши соотечественники потратили на технику корейской марки Kia: за первый месяц нового года корпоративная копилка этой компании пополнилась на 21,5 млрд. рублей.

Второе место рейтинга, на удивление, захватил бренд BMW, сумевший получить от россиян 17 млрд. Это значит, что «баварцы» продали большое количество автомобилей по достаточно высоким ценам. На третьей строчке находится японская Toyota (15,7 млрд. руб.).

Далее следуют LADA (15,4 млрд. руб.), Hyundai и Mercedes-Benz (14,3 млрд. и 14,1 млрд. руб. соответственно). Из остальных марок заработать больше десяти миллиардов сумела еще Skoda (10,2 млрд. руб.).

Между тем, за последние полгода большинство автомобильных марок успели переписать ценники не по одному разу. Поэтому не стоит удивляться, что цены на новые авто стали заметно выше, а следом подорожали и подержанные авто.