Цены на гаражи в Москве взлетят с 1-го сентября

В ключевом, втором, чтении Госдума одобрила законопроект, определяющий механизм безвозмездного получения в личную собственность владельцем гаража земли, на которой он расположен в случае, если она принадлежит государству. Закон о «гаражной амнистии» должен вступить в силу уже 1 сентября текущего года.

Владельцу такого укрытия для машины достаточно будет всего лишь подать соответствующее заявление, чтобы осуществилась процедура оформления и гаража, и земельного участка под ним. Регистрацией его права собственности будут заниматься органы местного самоуправления.

На территории столицы на муниципальной земле располагается множество гаражных кооперативов. Как только властям приходит в голову что-нибудь на месте таких гаражей возвести, постройки автовладельцев оперативно сносятся и люди остаются без собственности с минимальной денежной компенсацией «в зубах». Оформление земли под гаражами в собственность их владельцев сделает эти железные коробки самой настоящей недвижимостью, попирающей дорогущую московскую землю. Таким образом, при смене владельца гаража будет происходить продажа и земельного участка под ним. Что неизбежно приведет к резкому скачку цен на этот вид «автомобильного» имущества.