Цены на гаражи в Москве взлетят с 1-го сентября

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Дума единогласно приняла во втором чтении законопроект об упрощении оформления прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».

В ключевом, втором, чтении Госдума одобрила законопроект, определяющий механизм безвозмездного получения в личную собственность владельцем гаража земли, на которой он расположен в случае, если она принадлежит государству. Закон о «гаражной амнистии» должен вступить в силу уже 1 сентября текущего года.

Владельцу такого укрытия для машины достаточно будет всего лишь подать соответствующее заявление, чтобы осуществилась процедура оформления и гаража, и земельного участка под ним. Регистрацией его права собственности будут заниматься органы местного самоуправления.

На территории столицы на муниципальной земле располагается множество гаражных кооперативов. Как только властям приходит в голову что-нибудь на месте таких гаражей возвести, постройки автовладельцев оперативно сносятся и люди остаются без собственности с минимальной денежной компенсацией «в зубах». Оформление земли под гаражами в собственность их владельцев сделает эти железные коробки самой настоящей недвижимостью, попирающей дорогущую московскую землю. Таким образом, при смене владельца гаража будет происходить продажа и земельного участка под ним. Что неизбежно приведет к резкому скачку цен на этот вид «автомобильного» имущества.

автоправо, госдума
16 марта 2021
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