Зачем Volkswagen увел из России пикап Amarok

Не секрет, что Volkswagen переформатировал немецкий завод, где делались «Амароки»: теперь на производственной площадке в Ганновере решено строить электромобили, а конкретно пикап поручено делать предприятиям в Аргентине и Алжире.

Очевидно, что поставлять машины из этих стран российское представительство бренда посчитало занятием затратным, и в итоге по-тихому вывело модель из оборота. Тем более, что пикап расходился не сказать, чтобы бойко: в прошлом году своих хозяев нашли около 800 представителей семейства.

Что же, совсем скоро мы увидим принципиально новый Volkswagen Amarok: с 2022 года нынешнее поколение грузовичка будет заменено новым, но… построенным на базе Ford Ranger.