Skoda представит в России бюджетные версии для всех своих автомобилей

Фото производителя.
Skoda Auto подвела итоги 2020 года, который, несмотря на пандемию коронавируса, стал успешным для марки. Так, уже седьмой год подряд чешская марка передает клиентам более миллиона автомобилей, но главное — модельный ряд марки обновился и расширился.

Для нас, россиян, важно, что Российская Федерация остается одной из ключевых стран для бренда Skoda: по итогам 2020 года, наши соотечественники приобрели 94 600 чешских автомобилей, а это — третий результат после Китая и Германии.

В рамках Volkswagen Group шкодовцы обещают взять «дополнительные обязательства»: то есть компания будер изучать, как наилучшим образом использовать потенциал на отечественно рынке.

Еще одна любопытная цель — расширить линейку моделей в бюджетном сегменте. В планах марки добавить базовые версии для каждой модели, что позволит дополнительно расширить аудиторию.

В общем, чешский автопроизводитель скоро предложит российским покупателям новые модификации хорошо известных моделей. А еще исключено появление и совершенно нового кроссовера.

автопродажи, авторынок, производители
24 марта 2021
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