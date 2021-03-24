Skoda представит в России бюджетные версии для всех своих автомобилей

Для нас, россиян, важно, что Российская Федерация остается одной из ключевых стран для бренда Skoda: по итогам 2020 года, наши соотечественники приобрели 94 600 чешских автомобилей, а это — третий результат после Китая и Германии.

В рамках Volkswagen Group шкодовцы обещают взять «дополнительные обязательства»: то есть компания будер изучать, как наилучшим образом использовать потенциал на отечественно рынке.

Еще одна любопытная цель — расширить линейку моделей в бюджетном сегменте. В планах марки добавить базовые версии для каждой модели, что позволит дополнительно расширить аудиторию.

В общем, чешский автопроизводитель скоро предложит российским покупателям новые модификации хорошо известных моделей. А еще исключено появление и совершенно нового кроссовера.