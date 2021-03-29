Почему россияне вдруг массово стали идти работать таксистами

Первое и главное: возможность выбрать удобный график делает работу в такси привлекательной для тех, кто хочет иметь подработку. Среди россиян, которые готовы подрабатывать помимо основной деятельности, 11% выбрали работу водителем такси.

Эта профессия оказалась на втором месте по популярности среди специальностей, подходящих для дополнительного заработка. На первом месте оказалась работа сборщиком заказов в магазине — ее отметили 14% респондентов.

Любопытно, что среднестатистический водитель такси в России имеет многолетний опыт вождения, показал опрос «Ситимобил». Более 35% работающих в такси водителей имеют стаж свыше 20 лет, 21% управляют автомобилем не менее 10 лет. Около 16% за рулем около 15 лет, а 9% — более 7 лет.

Помимо легкового автомобиля, водители умеют управлять самыми разными видами транспорта: мотоциклом (26% опрошенных), троллейбусом (12%), самолетом (8%) и вертолетом (6%). Некоторые водители, по их словам, также умеют водить катера и яхты, башенные краны, и даже танки и поезда метро.

Подавляющее большинство опрошенных таксистов (46%) помимо прав категории B, имеют еще и права категории С для управления грузовым транспортом. Кроме того, как показал опрос сервиса «Работа.ру», каждый десятый имеет права для езды на мопеде, а у нескольких процентов водителей есть сразу все категории прав.

И еще одна «социальная тема». Водители все чаще оставляют машины на проезжей части после аварии. И как выяснил портал «АвтоВзгляд», причина такого поведения — в опасении лишиться прав или остаться без выплат от страховщиков.