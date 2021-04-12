За выброшенный из машины мусор чиновника выгнали из «Единой России»

Глава Приморья и по совместительству секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко сообщил в соцсетях, что герой ставшего скандальным видео, местный единоросс Игорь Хрущев, будет исключен из партии. Некоторое время назад среди местных СМИ и интернет-сообществ получил широкую известность видеоролик из Владивостока.

В кадр, снятый видеорегистратором припаркованной у обочины машины, попал хорошо одетый мужчина в медицинской маске. На видео он достает из багажника также припаркованного у бордюра кроссовера Mercedes с госномером С930СС 21 пустую канистру из-под моторного масла, выкидывает ее на дорогу и уезжает.

Представительным господином оказался небезызвестный общественности персонаж из местной правящей верхушки Игорь Хрущев. Он руководил Международным центром Приморского отделения «Единой России» с 2019 года и входил в президиум регионального политсовета ЕР.

Губернатор, в своем заявлении на «мусорную» тему, появившемуся в его Telegram-канале, заявил, что еще месяц назад потребовал уволить Хрущева с должности руководителя Международного партийного центра. Несмотря на это, проштрафившийся функционер до сих пор оставался на месте. Теперь, за неповиновение, «свой пост оставит секретарь исполнительного комитета отделения партии, выговоры получат все мои заместители. Ну и Хрущев будет исключен из партии», — сообщил Кожемяко в Telegram