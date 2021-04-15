Geely завалила планету своими кроссоверами

Самыми популярными среди покупателей оказались кроссоверы и внедорожники, коим отдали свое предпочтение 58 112 человек. Седаны разошлись тиражом свыше 40 000 экземпляров, а 5 657 единиц — это гибридные и электрифицированные автомобили. Кстати, скоро в Россию прикатит новинка с мягким гибридом.

Между тем, продукцию суббренда Lynk & Co выбрали 16 390 потребителей, что примерно на 122% больше, чем в марте прошлого года.

Более, чем вдвое увеличились поставки автомобилей Geely на внешние рынки — объем экспорта в марте составил 10 064 машины.

По итогам первого квартала 2021 года объем продаж составил 333 576 автомобилей, а это вообще на фантастические 62% больше, чем годом ранее. И это только начало, ведь сейчас Geely активно расширяет гамму моделей.

А чтобы выпускать электромобили премиум-класса, Geely запустила новый бренд Zeekr. Первенцем стала эффектная пятидверка 001, построенная на чисто батарейной платформе SEA.