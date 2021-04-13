5 коварных неприятностей, которые по весне случаются с автомобилем

Зимой любой автомобиль испытывает повышенные нагрузки. Холод, высокая влажность, соляные ванны наших дорог и резкие перепады температур делают свое дело. В результате переходное время года, коим считается весна, может служить катализатором появления массы проблем, которые осложняют жизнь водителя и заставляют его раскошеливаться.

Поломки амортизаторов

Весной скорости на дорогах вырастают. Значит, проявляются и проблемы с подвеской, которых раньше водитель не замечал. Что-то начинает нервно бренчать на ямах, а порой у автомобиля появляются уводы. Это может быть проявление амортизаторов, ведь они не любят холодов и резких перепадов температур. Масло в них густеет, а при ударных нагрузках пробивает уплотнители, и оно вытекает наружу. Поэтому, если заметили подтеки, меняйте «аморты», причем сразу парами.

Еще заметим, что ресурс современных амортизаторов уменьшается. Сейчас они «живут» около 80 000 км пробега. Да и то, это зависит от стиля езды.

Неполадки в подвеске

Весной вместе со снегом сходит и асфальт. Появляются рытвины, и это тоже ведет к проблемам. Рулевые тяги и наконечники испытывают повышенные нагрузки, из-за чего резиновые пыльники может перекосить или они надорвутся. Через отверстие начинает моментально проникать соль, вода и грязь. Шарнир ржавеет, и даже исправный рулевой наконечник за каких-то пару сотен километров превращается в утиль.