5 коварных неприятностей, которые по весне случаются с автомобилем

Зимой любой автомобиль испытывает повышенные нагрузки. Холод, высокая влажность, соляные ванны наших дорог и резкие перепады температур делают свое дело. В результате переходное время года, коим считается весна, может служить катализатором появления массы проблем, которые осложняют жизнь водителя и заставляют его раскошеливаться.
Поломки амортизаторов
Весной скорости на дорогах вырастают. Значит, проявляются и проблемы с подвеской, которых раньше водитель не замечал. Что-то начинает нервно бренчать на ямах, а порой у автомобиля появляются уводы. Это может быть проявление амортизаторов, ведь они не любят холодов и резких перепадов температур. Масло в них густеет, а при ударных нагрузках пробивает уплотнители, и оно вытекает наружу. Поэтому, если заметили подтеки, меняйте «аморты», причем сразу парами.
Еще заметим, что ресурс современных амортизаторов уменьшается. Сейчас они «живут» около 80 000 км пробега. Да и то, это зависит от стиля езды.
Неполадки в подвеске
Весной вместе со снегом сходит и асфальт. Появляются рытвины, и это тоже ведет к проблемам. Рулевые тяги и наконечники испытывают повышенные нагрузки, из-за чего резиновые пыльники может перекосить или они надорвутся. Через отверстие начинает моментально проникать соль, вода и грязь. Шарнир ржавеет, и даже исправный рулевой наконечник за каких-то пару сотен километров превращается в утиль.
Система выпуска
Здесь мы, скорее, наблюдаем результат разрушительного действия дорожных реагентов, которые за зиму «обработали» всю систему выпуска. Весной при резких перепадах температур процессы окисления усиливаются. В результате приемная и выпускные трубы, а также «банка» глушителя покрываются ржавчиной. Но основную опасность представляет коррозия на сварных швах. Они соединяют «банку» глушителя и выпускную трубу. Если ржа проест шов до дыр, то глушитель попросту отвалится в дороге.
Трещины на лобовом стекле
Весной начинается ремонт дорог, и не всегда дорожники вовремя чистят полотно от щебня и камней. В результате эти камни летят в лобовые стекла машин. А так как ветровик нынче можно поцарапать даже «дворником», от попадания камня в стекло тут же поползет трещина.
Ржавчина на кузове
Весной коррозия кузова усиливается по причинам, перечисленным выше. Основная из них — резкие перепады температур. Ржа может появиться, как в сколах краски на капоте, так и на днище автомобиля. Ведь известно, что многие производители обрабатывают кузова своих машин адресно. Скажем, закрывают мастикой лишь сварные швы. Так что лучше не дожидаться появления рыжих пятен и заранее сделать антикор.