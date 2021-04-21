В Москве стартуют традиционные апрельские перекрытия дорог

Полностью перекрытыми будут Тверская (от Моховой до Тверского бульвара), Тверская (от Большой Бронной до Большой Садовой), 1-я Тверская-Ямская (от Большой Садовой до Гашека), Оружейный переулок (от дома 3 строение 1 до улицы Тверская), Моховая (от Воздвиженки до Тверской), Охотный ряд (от Тверской до Большой Дмитровки), Большая Никитская (от Моховой до Романова переулка)", — говорится в сообщении.

Также на некоторое время может быть ограничено движение по Тверскому бульвару (от Большой Никитской до Тверской), Страстному бульвару (от Тверской до Нарышкинского проезда) и Большому Путинковскому переулку (от Малой Дмитровки до Тверской).

При этом неудобства, связанные с репетицией, коснутся не только москвичей. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», ограничения движения транспорта также готовятся и в Подмосковье.