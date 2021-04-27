Московские улицы начинают перекрывать для репетиций парада 9 мая

Автовладельцам имеет смысл готовиться к «предпарадным» вечерним пробкам в столице уже 27 апреля. Правда, скорее всего, сегодня они будут не особо сильными, так сказать «тренировочными». Поскольку перекрытие начнется только с 21.00. И затронет оно немного улиц: Тверскую, 1-я Тверскую-Ямскую, Моховую, Охотный ряд, Оружейный переулок, Тверской и Страстной бульвары, а также Большой Путинковский переулок.

Судя по всему, на этот раз экипажи боевых машин, участвующих в параде, должны будут пешком пройти по предписанным им на параде 9 мая маршрутам. Куда как серьезнее перекроют Центр и Запад Москвы на настоящих репетициях 29 апреля, а также 4-го и 7-го мая. В эти дни уже с 17.30 по улицам Крылатская, Нижние Мневники, Мневники, Народного ополчения, проспекту Маршала Жукова, Карамышевскому мосту, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня и Баррикадная пойдет военная техника.

И двинется она в центр города, в сторону Новинского бульвара, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестской, Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Охотного ряда, Большой Никитской, Болотной, Садовнической, Петровке, Солянке, на Москворецкую, Кремлевскую, Гончарную, Котельническую, Устьинскую, Софийскую, Подгорскую, Раушскую, Болотную, Садовническую, Кадашевскую набережные, на Большой Москворецкий, Малый Москворецкий, Чугунный мосты через Москву-реку, на Новую, Старую и Болотную площади. Также будут перекрыты Оружейный, Лубочный, Фалеевский и 1-й и 2-й Раушский переулки и Китайгородский проезд.