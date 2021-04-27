Россияне не хотят добираться до работы дольше получаса

По мнению россиян, которое озвучили аналитики ResearchMe и «Ситимобил», победить проблему долгих каждодневных поездок можно двумя путями: первый — сделав такси более распространенным; второй — увеличив количество маршруток (варианты отметили по 34% респондентов). Также помочь должны новые виды наземного транспорта и уменьшение количества личных автомобилей (по 28%) и развитие каршеринга (9%).

А еще каждый четвертый респондент хочет, чтобы в его городе появились сервисы аренды электросамокатов и велосипедов, а на дорогах — велодорожки. Если это произойдет, 29% опрошенных готовы кататься на самокатах во время прогулок, 19% — передвигаться на самокатах в пределах одного района, а 18% — даже доезжать до работы или учебы.

И еще немного интересной статистики. Из-за ковидных ограничений и финансовых трудностей в 2020 году объем рынка внутреннего туризма в России сократился на 40% — с 68 до 40 млн поездок. При этом число путешествий, куда наши сограждане отправлялись на автомобилях, напротив: выросло на 10—15%. Многие планируют уехать в отпуск на машине и в этом году.