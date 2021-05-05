Приставы не дадут водителям-должникам отдохнуть на южных курортах России

Остановить водителя могут за любую задолженность — от неоплаченных алиментов до забытого штрафа за нарушение ПДД. Вылавливать должников сотрудникам ФССП помогает мобильный комплекс «Дорожный пристав», считывающий номера проезжающих автомобилей — если машина зарегистрирована за неплательщиком, оператор комплекса увидит это на экране устройства. Ну, а дальше — дело техники, ведь компанию приставам составили экипажи ДПС.

Каждому выявленному и остановленному алмиментщику или штрафнику предлагается погасить накопившуюся сумму на месте. В противном случае на автомобиль накладывается арест.

Между тем, министр юстиции России Константин Чуйченко недавно заявил, что по штрафам за правонарушения в области дорожного движения скоро будет введен «упрощенный порядок исполнения требований». Проще говоря, приставы смогут списывать деньги со счетов водителей, не возбуждая исполнительного производства. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, хорошо это или плохо.