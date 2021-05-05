Приставы не дадут водителям-должникам отдохнуть на южных курортах России

Фото: r23.fssp.gov.ru.
Судебные приставы начали отлавливать должников на трассах, что ведут на курорты Краснодарского края, сообщает ФССП. Встретить «охотников за долгами» можно вдоль всей магистрали М4 «Дон», а также на въездах в Краснодар. Вдобавок посты появились неподалеку от Горячего Ключа, Абинска, Новороссийска, Геленджика и Сочи.

Остановить водителя могут за любую задолженность — от неоплаченных алиментов до забытого штрафа за нарушение ПДД. Вылавливать должников сотрудникам ФССП помогает мобильный комплекс «Дорожный пристав», считывающий номера проезжающих автомобилей — если машина зарегистрирована за неплательщиком, оператор комплекса увидит это на экране устройства. Ну, а дальше — дело техники, ведь компанию приставам составили экипажи ДПС.

Каждому выявленному и остановленному алмиментщику или штрафнику предлагается погасить накопившуюся сумму на месте. В противном случае на автомобиль накладывается арест.

Между тем, министр юстиции России Константин Чуйченко недавно заявил, что по штрафам за правонарушения в области дорожного движения скоро будет введен «упрощенный порядок исполнения требований». Проще говоря, приставы смогут списывать деньги со счетов водителей, не возбуждая исполнительного производства. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, хорошо это или плохо.

штрафы, пристав
5 мая 2021
355