Пьяная езда или сердечный приступ: с сенатором Королевым случился скандал

За рулем «Лексуса» находился член Совета Федерации от Липецкой области и бывший глава региона Олег Королев. Многие СМИ поспешили заявить, будто член верхней палаты парламента был пьян, а когда его остановили сотрудники ГИБДД, он отказался от медицинского освидетельствования. Также есть фото- и видеосвидетельства, что Королев спит за рулем.

Между тем, липецкий сенатор поспешил через журналистов распространить заявление, что причиной его странного поведения на дороге стал… сердечный приступ.

- Все абсолютно не так. Вчера у меня просто прихватило сердце. Резко поднялось давление, случился приступ мерцательной аритмии. Я, с трудом различая дорогу, выехал на обочину, выпил лекарство, обратился к гаишникам. Говорю, ребята, очень плохо, даже дорогу не вижу, отвезите меня домой. Они отвезли меня домой, я принял лекарство и лег. Аварий я не совершал, был абсолютно трезвый: выпивать в последние годы мне нельзя из-за мерцательной аритмии, — приводит слова господина Королева агентство РБК.

Между тем, стоит напомнить, что пункт 2.7 ПДД запрещает водителю управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Так что Правила член совфеда при любом раскладе нарушил.

И продолжая тему скандалов. О том, что Московская административная дорожная инспекция в массовом порядке нарушает законы страны, «приговаривая» автовладельцев к немалым штрафам якобы за парковку на газонах исключительно на основании «показаний» приложения ПАК ПМ, сказано и написано немало. В том числе и Пленумом Верховного суда РФ, который подчеркнул, что в подобных случаях выписывать «письма счастья» в упрощенном порядке (как это происходит в случае с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД) — недопустимо.

Однако МАДИ продолжает это делать в режиме нон-стоп. Правда, как выяснил портал «АвтоВзгляд», все чаще получает по своим грязным ручкам от столичной Фемиды.