На дорогах каких российских городов больше всего гоняют на электросамокатах

Фото: АвтоВзгляд
Жители России стали активно осваивать новые виды транспорта. Одним из самых популярных является электросамокат. Вот только автомобилистам от гонщиков на модных гаджетах, снующих по проезжей части, становится не по себе. А наказаний за нарушения ПДД для подобных пилотов пока до сих пор так и не принято.

Впрочем, страдают от покатушников на сигвеях, моноколесах и тех же электросамокатах и пешеходы, вынужденные шарахаться от доморощенных Шумахеров, атакующих прогулочные зоны и тротуары. Кстати сказать, комитет по транспорту Санкт-Петербурга уже объявил подобным драйверам войну, постановив, что скорость движения самокатов на улицах не должна превышать 15 км/ч.

Между тем, глава ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников еще пару лет назад обещал «завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожно движения, использующих электромеханические транспортные средства», но никакого нормативно-правового регулирования до сих пор так и не случилось. Скажем больше: армия летчиков, нарушающих ПДД на электросамокатах, неустанно растет. А услуга аренды подобных средств передвижения в городах бьет все рекорды.

Самыми активными пользователями таких девайсов являются жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Казани, Новосибирска, Самары, Волгограда, Челябинска и Екатеринбурга. Согласно исследованию специалистов Urent и «Ситимобил», 70—80% всех поездок на самокатах — это семейные покатушки или вояжи с друзьями по городу. В Москве наибольшая активность зафиксирована в Парке Горького и ВДНХ, в Питере — на Дворцовой площади и в Петровском паке Победы, а в Сочи — в Олимпийской деревне и на набережной.

автоправо, ПДД, безопасность дорожного движения, дорога, трасса, ГИБДД, гаджеты
18 мая 2021
434