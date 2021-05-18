На дорогах каких российских городов больше всего гоняют на электросамокатах

Впрочем, страдают от покатушников на сигвеях, моноколесах и тех же электросамокатах и пешеходы, вынужденные шарахаться от доморощенных Шумахеров, атакующих прогулочные зоны и тротуары. Кстати сказать, комитет по транспорту Санкт-Петербурга уже объявил подобным драйверам войну, постановив, что скорость движения самокатов на улицах не должна превышать 15 км/ч.

Между тем, глава ГУ ОБДД МВД РФ генерал Михаил Черников еще пару лет назад обещал «завершить исследование об определении административно-правового статуса участников дорожно движения, использующих электромеханические транспортные средства», но никакого нормативно-правового регулирования до сих пор так и не случилось. Скажем больше: армия летчиков, нарушающих ПДД на электросамокатах, неустанно растет. А услуга аренды подобных средств передвижения в городах бьет все рекорды.

Самыми активными пользователями таких девайсов являются жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Казани, Новосибирска, Самары, Волгограда, Челябинска и Екатеринбурга. Согласно исследованию специалистов Urent и «Ситимобил», 70—80% всех поездок на самокатах — это семейные покатушки или вояжи с друзьями по городу. В Москве наибольшая активность зафиксирована в Парке Горького и ВДНХ, в Питере — на Дворцовой площади и в Петровском паке Победы, а в Сочи — в Олимпийской деревне и на набережной.