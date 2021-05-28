«АВТОДИЛЕР ГОДА — 2021»: кто оказался лучшим продавцом автомобилей

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что в этом году организаторы получили рекордных 650 заявок на участие, что на 20% больше, чем годом ранее. Борьба развернулась в нескольких номинациях — в продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом и организации сервиса. Для максимальной объективности всех продавцов сгруппировали по сегментам, а полный список призеров премии можно увидеть на официальном сайте мероприятия.

Впрочем, о некоторых дисциплинах мы расскажем отдельно. Скажем, в этом году для сегмента легковых автомобилей Авито Авто учредил без преувеличения уникальную номинацию — «Лучший клиентский опыт». В этой категории экспертам предстояло анализировать качество работы дилерских центров с клиентами на сайте Авито, а затем выбирать победителей, исходя из целого ряда показателей.

Только представьте: чтобы обойти конкурентов, дилеру было важно блеснуть продолжительностью работы и активностью на Авито, показать хороший рейтинг и большое количество отзывов при минимальном количестве жалоб, а заодно продемонстрировать качество и скорость работы с сообщениями в мессенджере.

Вдобавок эксперты устраивали выездные проверки, выставляя ритейлерам оценки за каждую. В итоге из официальных дилеров лучшим был признан «Аксель-Моторс Север» из Санкт-Петербурга, а из независимых — краснодарский EXPOCAR — Автомобили с пробегом.