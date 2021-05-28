«АВТОДИЛЕР ГОДА — 2021»: кто оказался лучшим продавцом автомобилей

Портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал, что в этом году организаторы получили рекордных 650 заявок на участие, что на 20% больше, чем годом ранее. Борьба развернулась в нескольких номинациях — в продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом и организации сервиса. Для максимальной объективности всех продавцов сгруппировали по сегментам, а полный список призеров премии можно увидеть на официальном сайте мероприятия.
Впрочем, о некоторых дисциплинах мы расскажем отдельно. Скажем, в этом году для сегмента легковых автомобилей Авито Авто учредил без преувеличения уникальную номинацию — «Лучший клиентский опыт». В этой категории экспертам предстояло анализировать качество работы дилерских центров с клиентами на сайте Авито, а затем выбирать победителей, исходя из целого ряда показателей.
Только представьте: чтобы обойти конкурентов, дилеру было важно блеснуть продолжительностью работы и активностью на Авито, показать хороший рейтинг и большое количество отзывов при минимальном количестве жалоб, а заодно продемонстрировать качество и скорость работы с сообщениями в мессенджере.
Вдобавок эксперты устраивали выездные проверки, выставляя ритейлерам оценки за каждую. В итоге из официальных дилеров лучшим был признан «Аксель-Моторс Север» из Санкт-Петербурга, а из независимых — краснодарский EXPOCAR — Автомобили с пробегом.
Кроме того, второй год подряд Авито Авто награждал лучших в дисциплине «Маркетинг — Автомобили с пробегом». Эта номинация представляет собой рейтинг, составленный на основе данных по размещению объявлений на Авито, притом между собой соревновались как официальные, так и независимые дилерские центры со всей России.
Вишенкой на торте стала специальная номинация «Доверие потребителей», основанная на опросе автовладельцев — участников панели аналитического агентства «АВТОСТАТ» и пользователей Авито Авто. В опросе приняли участие больше 20 000 российских автовладельцев, которые в 2020 году обслуживали свои автомобили у официальных дилеров.
Дистрибьюторов оценивали по двум критериям: удовлетворенность обслуживанием в дилерском центре и доверие обслуживанию в сервисном центре дилера. В премиальном сегменте победителем стала Volvo, а в массовом — Subaru.
Кроме того, впервые в истории на Авито экспертами были опрошены все покупатели легкого коммерческого транспорта, кто за последние три года приобрел или обслуживал LCV через официального дилера.
Так, опросив более 3000 российских владельцев легкого коммерческого транспорта, удалось выяснить, LCV какой марки чаще покупают и используют россияне. Дополнительно обращалось внимание на такие факторы, как удовлетворенность покупкой и обслуживанием. По всем этим критериям «Группе ГАЗ» не нашлось равных.
Кирилл Вотяков, управляющий директор «Авито Авто»:
– Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2021» — это не только награждение лучших игроков авторынка, но и площадка, где участники могут перенять лучшие практики ведения автобизнеса. Обеспечение качественного и доверительного общения между бизнесом и потребителем является приоритетом Авито Авто, и мы рады, что к нашему сообществу присоединился сегмент легкого коммерческого транспорта. Мы стремимся создавать инструменты, которые будут помогать эффективно выстраивать отношения между дилерами и их клиентами и отмечать представителей бизнеса, которые уделяют этому особое внимание. Традиционно на Авито Авто дилерские центры, получившие награды в этом году, будут отмечены специальном значком — «Победитель премии 'Автодилер года», чтобы все пользователи площадки могли увидеть их достижения в сфере продаж и обслуживания клиентов.